Zabala es muy querido por la afición rojinegra

Redacción – El lateral izquierdo manudo, Facundo Zabala, tiene un futuro incierto en Alajuelense, debido que todavía no ha renovado su ligamen con el León.

Zabala fue uno de los puntos altos de La Liga en la obtención de la copa 30 en el Apertura 2020, que vio a los rojinegros romper una sequía de 7 años.

Con 1422 minutos en 17 partidos, el sudamericano brilló en el certamen con la camiseta rojinegra y de paso, se dio el lujo de festejar dos goles.

Esos números han hecho que el liguismo pida la renovación del futbolista de 21 años, que finaliza su contrato con Alajuelense este mes de 30 diciembre.

El jugador todavía no sabe si le renovarán o no, ya que Agustín Lleida se encuentra de vacaciones en España, por lo que todavía no sabe que pasará con su futuro.

Se espera que Lleida se reúna con Zabala el próximo 4 de enero en el Centro de Alto Rendimiento. Ese día marcará el regreso a las prácticas del campeón nacional.

La directiva manuda desea que Facundo siga en Alajuelense, pero la última palabra la tendrá el futbolista junto a su representante.

Hace unos meses atrás, el futbolista dejó claro que le gustaría irse a Europa, México o la MLS, con el fin de continuar creciendo como jugador profesional.

Además, había señalado que para él estar en el Equipo de su Gente es lo máximo que puede aspirar en Costa Rica, gracias a la grandeza del León.