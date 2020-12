Zamora se perderá el partido de ida ante el Club Sport Herediano

Redacción- Frank Zamora dio positivo al Covid-19 lo cual ha provocado que el saprissista no haya podido regresar a suelo costarricense y se encuentre realizando la respectiva cuarentena en Honduras.

El delantero rompió el silencio tras haberse comunicado que era jugador positivo por el virus respiratorio, esto tras haberse realizado las pruebas de control de la Concacaf.

Esto antes de disputar el juego de cuartos de final en la Liga de Concacaf frente al Marathón, juego que se iba a convertir en el primero en suelo internacional.

Al haber dado positivo el futbolista de 29 años, tuvo que separarse del plantel morado para cumplir con la respectiva cuarentena, misma que ha tenido que cumplir en suelo hondureño.

Desde que se dio a conocer la noticia, los aficionados del balompié costarricense han hecho sentir su apoyo al atacante tibaseño, por lo que Zamora utilizó sus redes para contar como ha sido el haber dado positivo al virus.

«Quiero agradecer a todas las personas que han estado pendientes de mi salud, no ha sido fácil y no lo seguirá siendo. Gracias a Dios soy asintomático entonces no hubo problema alguno para salir adelante y derrotar el COVID-19. Dios tiene un propósito para todo a seguir adelante y no parar», finalizó el delantero.

Para que el jugador nacional pueda regresar a suelo patrio tiene que dar negativo en las pruebas PCR, por lo que la fecha para que se reintegre al plantel morado aún es una incógnita.

LEA TAMBIÉN: Dylan Flores señala que gran química del plantel tiene al León soñando con la copa 30

Dicha condición de salud hará que Frank Zamora se pierda en primera instancia el primer juego de semifinales del torneo nacional frente al Club Sport Herediano.