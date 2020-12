Redacción – El lateral derecho tico, Cristian Gamboa, celebra con el VFL Bochum en Alemania importante victoria por 3-0 ante el SC Paderborn en la Bundesliga 2.

Como es costumbre, Gamboa fue titular con el cuadro blanquiazul y con su número 2 en la espalda se vio bastante participativo a lo largo del encuentro.

Bochum salió inspirado al compromiso ante el Paderborn y aunque en la primera parte buscaron romper el cerrojo del rival, el 0-0 permaneció en los primeros 45 minutos.

Las emociones llegaron en el segundo tiempo, cuando el conjunto del oriundo de Liberia puso el 1-0 en el marcador, gracias a un gol de Roberth Zulj al minuto 54.

Ese tanto motivó al cuadro del tico, que se fue con todo contra su rival y al minuto 60, Zulj selló su doblete del partido con un gol de penal y así poner el 2-0.

Un minuto más tarde, Zimon Soller se encargó de poner el 3-0 en los cartones, tras una gran definición y de esa forma amarrar una importante victoria en la liga teutona.

Gamboa cumplió con una sensacional labor en la cancha, ya que se le vio corriendo y dándole todo en los 73 minutos que vio acción en el partido.

Thomas Reis, técnico del Bochum, decidió darle descanso al costarricense, que tuvo que hacer un enorme desgaste físico para tener todo en orden en la banda derecha.

And that’s full time! Three goals in seven minutes see #meinVfL move up to second place for this evening! 🔥🔥

🔵⚪️#BOCSCP pic.twitter.com/nTAtKJ8pMY

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) December 11, 2020