Redacción- Cristian Gamboa cumplió con una fabulosa actuación la tarde de este miércoles con su club el VfL Bochum para conseguir el pase hacia los octavos de final de la Copa de Alemania

El lateral costarricense saltó al terreno de juego como parte del once estelar del VFL Bochum para hacerle frente al juego ante el Mainz en DFB-Pokal de Alemania.

Desde el pitazo inicial el cuadro del tico se vio opacado por la escuadra local, que desde el primer minuto se encimó al área rival.

La gran propuesta futbolística por parte de los locales provocó que Cristian Gamboa se pintara de amarillo a los dos minutos de iniciado el compromiso.

Esto como consecuencia de una fuerte falta cometida por el tico para impedir que su rival se fuera en solitario frente a la portería de su equipo.

Sin embargo, cuando se cronometraban los siete minutos de juego, el cuadro de Mainz hizo respetar su casa y se adelantó en el marcador 1-0 por intermedio de Jean Paul Boetius.

El verse contra el marcador sirvió de motivación para que el cuadro del Bochum tomara mayor protagonismo en el juego.

Pese a los intentos del cuadro de Gamboa, no lograron encontrar la fórmula para emparejar el tablero y se fueron al descanso con el 1-0 en contra.

Para la segunda mitad, la escuadra del costarricense intentó presionar al conjunto local, sin embargo, cuando mejor jugaban el Mainz amplio la ventaja en el juego.

Siendo a la altura del minuto 55, cuando por intermedio de Danny Latza cuando los locales pusieron el 2-0 en el partido.

La anotación del Mainz cayó como un balde de agua fría para el equipo del costarricense, pues cuando parecía que controlaban las acciones el equipo rival les anotó.

El Bochum descontó en el marcador a los 66 minutos, gracias a una buena definición de Gerrit Holtmann quien fue el encargado de poner el 2-1 en los cartones.

En el epílogo del compromiso el Bochum sacó a relucir su grandeza y coraje al empatar al 90+4 gracias a una anotación de Robert Teshe.

Con el empate en los cartones, el cuadro del nacional obligó a extender el partido hasta los tiempos extra.

Al minuto 95 el guardamera estelar de los celestes vio la cartulina roja en el partido, lo que obligó a cambiar el planteamiento del Bochum en el juego.

En la prorroga del enfrentamiento Cristian Gamboa salió como variante a la altura del minuto 106, cumpliendo con excelente trabajo en el terreno de juego.

106’: Herbert Bockhorn is on for Gambo before we start the second half. Szalai comes on for the hosts.

