Redacción- Cristian Gamboa y su club vuelven a sonreír tras golear en casa 3-0 al Heidenheim en la Bundesliga 2.

Cristian Gamboa no suelta la titularidad con el Bochum y demuestra su gran nivel futbolístico dentro del terreno de juego.

El VFL Bochum estaba en la obligación de puntuar de tres frente a la escuadra del Heidenheim, si querían seguir en la lucha por puesto de ascenso.

Con esta consigna el equipo del tico saltó al terreno de juego y desde el primer minuto puso en aprietos a la zaga de los visitantes.

Here's our lineup for today's game against @FCH1846!

Three changes from the Hannover game – ABK and Toto come back into the side and Erhan Masovic makes his first 2. Liga start in place of Robert Tesche!

🔵⚪️

VfL Bochum 1848 December 18, 2020