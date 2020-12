Ugalde es el tercer máximo goleador de la segunda división belga

Redacción – El técnico patrio, Rónald González, cree que La Sele ganaría un muy buen delantero si Manfred Ugalde sigue su racha goleadora en la segunda de Bélgica.

Con solo 18 años, Ugalde se ha robado los aplausos de propios y extraños, gracias a su gran momento con el Lommel SK de la Proximus League.

González tiene presente al joven formado en el Saprissa y señala que sus buenas actuaciones en su club le ayudarán para consolidarse y así llegar a La Sele.

En lo que va de la temporada en suelo belga, Manfred contabiliza 7 goles a lo largo de 942 minutos en 12 partidos con su club, donde ha mostrado un gran nivel.

Esos números tienen fascinado al técnico tricolor, que espera que el juvenil continué inspirado y así poder convocarlo en la próxima fecha FIFA de marzo del 2021.

Rónald González habló en conferencia de prensa y dejó claro que anhela con ver bien a Ugalde en su equipo para que en un futuro brille con la camiseta de La Sele.

«En esa posición de delanteros está Manfred Ugalde y a pesar de que no es un nueve nominal, si no que es un delantero que juega por fuera o segundo punta, me alegro mucho por él, es un muchacho joven y es parte de esa consolidación.

Ese crecimiento deportivo que tiene que seguir haciendo, dándole poco a poco y que siga metiendo goles, que siga jugando bien y sin ninguna duda, si él lleva ese rendimiento en cualquier momento lo traeremos a la Selección como lo hicimos en febrero pasado.

Darle más minutos para que pueda jugar con nosotros. Entendamos algo, también que es muy importante. Es muy diferente el rendimiento de un jugador en un equipo al que da en una Selección, el tipo de fútbol es muy diferente y uno trata de adaptarlos

Ojalá Manfred siga esa racha goleadora, ya lleva 7 goles y se pueda mantener así. Tendría oportunidad de estar no solo en la mayor, si no en la Sub-23 preolímpica, y nosotros ganaríamos un muy buen delantero con esa actitud que Manfred nos contagia», afirmó Rónald González en conferencia de prensa.

Gran parte de la afición nacional pide que se le de oportunidad a Manfred, debido que su nivel está enamorando a propios y extraños en el cuadro verdiblanco.