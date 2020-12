Rojas señala que en la directiva morada corre el ADN ganador del Monstruo

Redacción – El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, asegura que ha leído en las redes sociales mucha paja alrededor de temas financieros en la institución.

Recientemente y tras el fracaso del Monstruo en el Apertura 2020, muchos han realizado rumores infundados donde le tiran con todo al conjunto tibaseño.

Rojas ha dado entrevistas en los últimos días, donde reveló que los morados han dejado de percibir por lo menos $5 millones por causa de los efectos de la pandemia.

Esa cantidad de dinero ha golpeado a los saprissistas, que de cara al Clausura 2021 no realizarán fichajes «bomba», con el fin de no agudizar la situación que los ha golpeado.

Con su franqueza característica, Rojas dice que ve un proceso inflacionario que le preocupa y en algunos casos se sale de los parámetros razonables en su opinión.

Juan Carlos Rojas realizó una publicación en sus redes sociales y dijo que hay muchos rumores alrededor del Monstruo por los temas financieros de la institución.

«Durante los días que viene saldrán, como siempre suele suceder, muchos rumores alrededor de Saprissa. He leído mucha «paja» alrededor de temas financieros. Les digo varios temas de cómo nos manejamos como club.

Primero, según datos oficiales y certificados que hicimos públicos hace un año (hecho que estamos dispuestos a repetir si otros clubes se nos unen), se demostró que no escatimamos en nuestra planilla deportiva.

Eso sí, de manera responsable y con una visión sostenible. Máxime en momentos cuando los estadios continúan cerrados y los ingresos de la industria del fútbol están golpeados. He sido muy transparente y vehemente: PERO me han tergiversado mis palabras para interpretar que no vamos a invertir lo requerido», afirmó Rojas.

El jerarca del Saprissa afirma que en la institución corre el ADN morado, donde desde el 2014 han ganado siete títulos (Seis títulos nacionales y una Liga Concacaf).

Además, se respalda con una gestión de presupuesto deportivo acorde a la grandeza del conjunto tibaseño, que en el Clausura 2021 buscará volver a la cima.