Juzgado determinó el viernes pasado que no hay pruebas suficientes para ir a juicio

Redacción- El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) apelará nuevamente el sobreseimiento a favor de Marcel Hernández por las acusaciones de violación.

Así lo comunicaron este domingo tras considerar preocupante la decisión que tomó el Juzgado Penal de Cartago el pasado viernes.

Día en el que se determinó sobreseimiento al caso del futbolista del Cartaginés por segunda ocasión.

Postura que no dejó nada contenta a la Presidenta del Inamu, Patricia Mora, quien no baja los brazos en la búsqueda de justicia ante las acusaciones que recibe el jugador cubano.

“Esto no puede más que alarmarnos porque estamos a las puertas de la posibilidad de que tengamos un nuevo caso en el cual no se haga justicia frente a delitos sexuales contra personas menores de edad los cuales representan un problema grave y de gran magnitud en nuestro país. No cesaremos de señalar que la sistematicidad con que se presentan estos delitos y la forma en que se siguen naturalizando, justificando y quedando en la impunidad debe alarmarnos y obligarnos a tomar acciones”, apuntó la jerarca.

Hernández es acusado de cuatro delitos de violación hacia una menor de edad, delito por el cual se le investiga desde noviembre del año pasado.

Pero el Juzgado ha concluido en dos oportunidades que no existen pruebas suficientes para proceder a un juicio contra el futbolista.

“Somos y seguiremos siendo enfáticas en que nuestras respuestas institucionales deben brindar confianza y justicia a las mujeres y niñas que sufren este tipo de violencia. El mensaje que debemos darles es que su vida y su integridad son nuestra prioridad, ellas deben sentir que el sistema institucional responde y que quienes las agreden serán debidamente investigados y sancionados”, enfatizó la ministra.

Desde el Inamu esperan que bajo ninguna circunstancia se permita que aspectos deportivos generan algún tipo de privilegio en este caso.

Puesto que consideran que eso podría abrir una carta para que cualquier hombre con poder o cierta imagen pública realice conductas que lesionan e irrespetan los derechos humanos de las niñas y las mujeres.