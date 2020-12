Indonesio se convierte en millonario al caerle en la casa un meteorito de más de 4.500 años

Coleccionista le compró su tesoro por una suma que equivalente a 30 años de su salario.

Redacción- Dicen que el dinero no cae del cielo y para la mayoría de las personas esto es cierto, pero no lo fue para un afortunado en Indonesia al que la suerte no le sonrió sino que casi lo golpea en la cabeza.

A este hombre de 33 años literalmente le cayó un valiosísimo meteorito en el techo de su casa que lo volvió millonario.

Su nombre es Josua Hutagalung y se dedica a fabricar ataúdes en la ciudad de Kolang (Indonesia), pero a principios de agosto su vida cambió para siempre. Él se encontraba en la sala de su casa cuando una roca del tamaño de una pelota de fútbol atravesó el techo de la terraza al borde de su sala.

Primero se asustó y salió a ver de dónde había venido el impacto, comprobando que había sido una roca que aparentemente venía del cielo. Grabó un video que subió su cuenta de Facebook personal y algunas fotos mostrando el curioso suceso.

“De repente una roca negra cayó del cielo. Me sorprendió… pero sea lo que sea, espero sea una buena señal para nuestra familia”, escribió Hutagalung.

Y vaya que tenía razón, pues la “roca negra” que cayó en su techo terminó siendo uno de los hallazgos de meteoritos más importantes de la historia, según señalaron expertos que rastrearon al fabricante de ataúdes para decirle que lo que tenía en su poder era un pedazo de roca espacial de 4.500 millones de años.

“Estaba trabajando en un ataúd cerca de la calle frente a mi casa cuando escuché un sonido retumbante que hizo temblar mi casa. Fue como si un árbol nos hubiera caído (…)Hacía demasiado calor para recogerlo, así que mi esposa lo sacó con una azada y lo llevamos adentro”, le dijo el hombre al medio británico The Sun.

Al parecer, el meteorito contiene elementos que podrían dar pistas sobre los orígenes de la vida. Pero su atractivo también es grande para coleccionistas, no solo para investigadores, pues estos objetos espaciales son vendidos en subastas por todo el mundo en las que pueden alcanzar precios exorbitantes.

El mercado de meteoritos está impulsado por entusiastas del espacio que quieren tener en su poder fragmentos de roca espacial de millones de años de antigüedad, y si vienen con una gran historia detrás, mejor. Por ejemplo, celebridades como Steven Spilberg y Nicolas Cage han comprado meteoritos en subastas.

Pues bien, uno de estos coleccionistas encontró a Josua y le compró su tesoro. La suma, de acuerdo a The Sun, es el equivalente a 30 años de salario, por lo que este fabricador de ataúdes puede declararse oficialmente jubilado.

Pero Josua aparte de afortunado resultó bondadoso, ya que prometió usar parte del dinero que ganó para construir una iglesia en su comunidad y así devolverle a Dios parte de la bendición que siente que recibió.

