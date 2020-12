Los florenses sueñan con ganar su título número 29

Redacción – El entrenador del Herediano, Jafet Soto, afirma que el papelón ante el Real Estelí de Nicaragua fortaleció plantel del Herediano.

Soto está contento con el proyecto florense y deja claro que están muy fuertes en todas las áreas, con el fin de darle grandes alegrías a todos los florenses.

La dolorosa eliminación en Liga Concacaf ante el Estelí provocó un fuerte sismo en el cuadro rojiamarillo, que pese a ello salieron darle la cara a todos sus fanáticos.

Jugadores y cuerpo técnico se disculparon con los seguidores al Herediano, con el fin de hacerles saber que se iban a levantar más fuertes tras lo sucedido.

Para Soto Molina en el todo pasa y por eso tras el triunfo por 3-0 ante Saprissa en las semifinales del Apertura 2020, no convierten al Herediano en un equipo buenísimo.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa y dejó claro que saben muy bien el proyecto que tienen, en el cuál solo les interesa servirle a Dios y a los fanáticos del Team.

«Nosotros sabemos el proyecto que tenemos, tenemos un proyecto sólido y fuerte en todas las áreas. Realmente lo que importa, nosotros sabemos lo que hacemos, nosotros lo hemos hecho durante siete años o ocho años con mucha tranquilidad.

Tal vez si nos o no, nosotros no lo hacemos para que nos de méritos algún sector de la prensa. A nosotros nos interesa servirle a Dios y nuestra afición que es la que hace grande este equipo. Si dicen o no, esto es fútbol.

En el fútbol todo pasa y no con eso somos buenísimos, hace 15 días perdimos contra el Real Estelí, aceptamos nuestra derrota y pedimos nuestras disculpas, tampoco es que somos los mejores, falta mucho y el fútbol es así.

Vamos paso a paso y esos chamacos que tenemos van ganándose un lugar en el fútbol. Tienen que seguir aprendiendo, porque a ellos les queda un mundo de fútbol. Los hombres de experiencia son claves en ello», dijo Soto Molina.

Los rojiamarillos buscarán su pase a la final ante los morados, el próximo domingo 13 de diciembre a las 4:00 de la tarde en La Cueva.