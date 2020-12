Rojiamarillos obtuvieron importante ventaja en el marcador ante los morados

Redacción- El técnico del Herediano, Jafet Soto, no perdió oportunidad para lanzar dardos hacia el arbitraje y dejó en claro que la escuadra florense se ha visto perjudicada en muchas ocasiones por las decisiones de los silbateros.

El técnico del Team, Jafet Soto, fue expulsado del encuentro entre rojiamarillos y morados al medio tiempo, esto tras fuertes reclamos realizados al cuarteto arbitral.

Sin embargo, esto no le amargó la noche al estratega florense pues su equipo dio un golpe contundente a los morados en el primer juego de las semifinales del fútbol costarricense.

Herediano goleó 3-0 al conjunto saprissista, por lo cual Soto no ocultó su felicidad y buscó recalcar el gran trabajo que realizaron sus pupilos para golpear la mesa y dar un golpe de autoridad.

«Los partidos hay que jugarlos, hicimos un buen planteamiento, metemos dos goles buenos nos los anulan pero el equipo se da cuenta y sigue luchando, indudablemente creo que el partido fue muy bueno.

Herediano ha jugado todo el campeonato de visita, el domingo en Saprissa es ir a buscar un gol, no nos defenderemos, jugar acá o en cualquier otro estadio es lo mismo, estamos tranquilos».

Además, el estratega se refirió al arbitraje donde no dudó en tirarle los dardos a la Comisión de Arbitraje, pues asegura que ellos no ven los antecedentes de los árbitros a la hora de nombrarlos en los juegos.

«Con el tema arbitral es fácil, vayanse al pasado nada más me parece que la Comisión no ve los partidos del pasado, la realidad es que hay gente que quiere hacer jugadores a la fuerza, el que no tiene talento no tiene talento y al que le cae el guante que se lo plante».

Soto resaltó el gran trabajo que ha realizado su escuadra en cuanto al mantener un equipo joven, pues el promedio de edad es de 24 años por lo cual pide que se le reconozca el proceso que han dado en su escuadra.

El cuadro florense buscará el próximo domingo en el Estadio Ricardo Saprissa al ser las 4:00 pm, ser el equipo clasificado a la final de la segunda fase del campeonato nacional.