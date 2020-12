Jafet invitó a LLeida a convertirse en entrenador

Redacción- Jafet Soto lanza fuertes dardos a Agustín Lleida y lo invita a quitar a Andrés Carevic y que dirija él al equipo rojinegro en la final del Apertura 2020.

Jafet Soto empezó a calentar la final del certamen en conferencia de prensa, donde explotó y lanzó contundentes dardos en contra del gerente deportivo español del León.

No es la primera vez que ambos hacen intercambio de palabras pues en el pasado tuvieron grandes roces por la forma en que las instituciones manejan sus contrataciones.

En esta oportunidad el técnico florense aprovechó para sacar a la luz la situación que se vivió en las segunda división de Costa Rica, donde Mauricio Montero era técnico de la alianza entre Escazuceña y Alajuelense.

«Que no vengan a decir ni a venderles cositas porque si seguimos sacando cositas si hay una persona que admira a todos los jugadores de Italia 90 somos nosotros y soy yo, lo que Lleida le hizo a Mauricio Montero, Mauricio te pedimos disculpas.

Si el no lo ha hecho te pido disculpas yo como costarricense y doy gracias por lo que le diste al futbol de Costa Rica, pero yo no voy a permitir que una personita de esas venga a faltar el respeto a un símbolo del fútbol de Costa Rica.

No voy a permitir que venga con esa malcriadez, que lo haga con los que lo tiene que hacer a ver si tiene pantalones y si quiere dirigir, si el amigo quiere dirigir pues que saque su licencia y si ya la tiene que se ponga de entrenador. Porque el trabajo de juego lo hace un técnico, no lo hace un gerente deportivo, el plan de juego lo hace un entrenador no en la malla gritando que hiciera esto y esto.

Si no tiene los pantalones para dirigir en primera división sino porque le gusta estar atrás y echarle la culpa a los que están al frente, yo soy gerente general y gerente deportivo es más quite a Carevic y juegue contra mí. A ese señor y a ese conquistador«, dijo Soto.

De esta forma, el timonel del Herediano revivió sus roces con el gerente manudo, donde incluso lo retó a que tome el puesto de entrenador y se enfrente a él.

Con las declaraciones brindadas por parte de Jafet Soto, no se descarta que en las próximas horas Agustin Lleida lace la voz y le ponga más picante a lo que serán los enfrentamientos por el campeonato.