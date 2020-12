Jafet Soto dejó en claro que puede decir lo que quiera

Redacción- El técnico del Team salió satisfecho con el trabajo realizado por sus pupilos en el enfrentamiento, sin embargo aprovechó la conferencia para referirse a las declaraciones en las que fue acusado de xenofóbico.

El Club Sport Herediano salió derrotado de la que se ha convertido en su casa, el Estadio Nacional, donde los manudos vencieron 0-1 a los florenses.

Pese a esto, el estratega de los rojiamarillos se mostró tranquilo con el marcador y el trabajo realizado en la cancha, eso sí, haciendo hincapié que el gol de los visitantes cayó porque ellos cedieron la iniciativa en el primer tiempo.

«Fue un partido atractivo en intensidad pero nosotros regalamos un tiempos, nos equivocamos en algunos movimientos que sabíamos que los hacían y no sacamos provecho.

Yo tengo un rendimiento de casi un 68% al mando del Herediano he ganado, he perdido he empatado, lo que importa es el presente y el domingo tenemos la oportunidad de revertir esto. A La Liga no le pitan penales, no se que pasa que a ellos no le pitan penales, eso ya es una situación que no se puede arreglar».

Por otro lado, el técnico del Herediano se refirió a las declaraciones dadas en el juego anterior, las cuales han ocasionado un sinfín de comentarios.

A tal punto que el caso fue tomado por la UNAFUT para que ellos lo elevaran al Comité Disciplinario, por lo cual Soto no perdió oportunidad para referirse al tema.

«Estamos en un país de derechos y puedo decir lo que me de la gana, esto es fútbol es picante, a veces quieren llevar las cosas más allá, en algunos casos confunden a la gente.

Y quiero aclarar el tema de Unafut, que se fue de cabeza en el primer comunicado casi juzgándome, la Unafut tiene que tener mucho cuidado porque los puedo denunciar por perjudicar mi imagen deben tener una postura como la hemos mantenido todos».

Por lo que con estas declaraciones, Soto deja en claro que desea que los encargados del futbol costarricense sean imparciales y no se dejen llevar por lo que dicen algunos medios.

El duelo decisivo entre manudos y florenses será el próximo domingo a las 8:00 pm, donde los herediano se jugaran todas sus cartas en busca de amargarle la noche a los erizos y ampliar la serie a dos enfrentamientos mas.