Herediano está a la espera de conocer su rival en las semifinales

Redacción- Jafet Soto advirtió a sus próximos rivales porque el Team buscará luchar contra todo en busca del título y aseguró que deben tener cuidado porque el tigre regresó.

El estratega florense se mostró satisfecho con el accionar de sus pupilos en el terreno de juego en el empate 0-0 ante Jicaral.

Soto no perdió oportunidad para hacer valer el trabajo que han realizado a lo largo del torneo y avisó a sus rivales para que tomen las precauciones porque el Team no se guardará nada .

«El equipo ha demostrado una curva de rendimiento interesante de cara al cierre, ni tan buenos ni tan malos 26 puntos; y 26 puntos tiene Cartaginés y 27 tiene Saprissa o sea estamos bien, nos sentimos fuertes, este equipo tiene hambre.

Hoy también aprovechamos para dar minutos a jugadores, no es fácil venir aquí, en mi época en el fútbol mexicano no me tocó jugar a estas temperaturas, indudablemente admiro mucho lo que han hecho los jugadores, no es fácil jugar acá».

Por otro lado, el técnico florense se refirió a que la derrota ante el Real Estelí de Nicaragua ya está olvidada y se refugió en la gran cantidad de títulos que han ganado en los últimos años.

«Nueve títulos en siete años, pero cuando das tanto no hay excusa que valga pero indudablemente el fútbol está creciendo y se han acortado las distancias.

Estamos muy fuertes, estamos metidos entre los cuatro meritoriamente cuidado que el tigre volvió y les garantizo que Herediano va a pelear por una final y una gran final y vamos a comernos el tamal en paz», afirmó Soto Molina.

De esta manera el técnico dejó en claro que la escuadra rojiamarilla irá con todo en busca de las victorias que lo hagan acreedor de un campo en la Gran Final del torneo de Apertura 2020.

Por otro lado, Soto dejó en claro que al finalizar este torneo dejará el banquillo florense y se dedicara únicamente a sus roles administrativos.