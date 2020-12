Moya es uno de los jugadores más queridos del liguismo

Redacción – El delantero manudo, Jonathan Moya, asegura que ganaron la copa 30 tras un campeonato perfecto del León, que impuso sus condiciones de principio a fin.

Moya fue punto alto de Alajuelense a lo largo del torneo, gracias a sus 12 goles en 17 partidos ayudó para que el Equipo de su Gente se llenara de gloria.

Incluso, el oriundo de Monteverde marcó el 1-0 del triunfo erizo en la final de vuelta del certamen. Dicho tanto le dio una gran tranquilidad al León y ayudó a asegurar la copa.

Sin dudas, que el trabajo de Moya en La Liga es formidable y a lo largo del Apertura 2020, demostró su enorme amor por los colores del León, los cuáles ama mucho.

El liguismo tiene al futbolista de 28 años como uno de sus mimados, gracias al enorme compromiso que ha demostrado el popular «Moyata».

Jonathan Moya le dio las gracias a Dios por haber salido campeón con Alajuelense y asegura que el todopoderoso los bendijo con un campeona

«Hace 2 años no pasó lo mismo contra Herediano de no festejar con nuestra afición, pero Dios es grande y nos bendice con un campeonato perfecto, creo que lo merecíamos desde el principio, agradecerle a Dios. La verdad es que no hay palabras para esto.

Ahora a la afición que celebre con tranquilidad, pero si es algo que lo merecíamos. Ahora el goleo queda atrás, lo más importante era el campeonato y Dios me bendijo con una anotación para la tranquilidad. Todas las finales que he jugado con La Liga, Dios me ha bendecido con un gol», afirmó Jonathan Moya a FUTV.

Los manudos rompieron la sequía de 7 años y así darle una gran alegría a todo el liguismo, que tomó las calles del país para festejar la copa número 30.