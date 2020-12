Moya marcó doblete ante Limón FC

Redacción – El delantero estrella del León, Jonathan Moya, asegura que lo más importante es el título en el Apertura 2020 y el goleo queda a segundo plano.

Moya pone como prioridad ayudarle a La Liga con su esfuerzo en la cancha, antes de la parte personal, por lo que lo dará todo para llenar de gloria a Alajuelense.

A sus 27 años, el oriundo de Monteverde vive un gran momento en el presente certamen, ya que ante Limón se destapó con un doblete y llegó a nueve goles en 13 partidos.

Esos números lo tienen peleando el goleo del campeonato, el cuál tiene ahorita a Marcel Hernández en el primer lugar con 11 festejos con la camiseta del Cartaginés.

El futbolista erizo vive uno de sus mejores momentos con el León. Incluso, se le con más confianza dentro de la cancha y todo es gracias a la gran unión de grupo en La Liga.

Jonathan Moya conversó con FUTV y dejó claro que su misión principal es cerrar el torneo con broche de oro ganando el campeonato y así romper la sequía manuda.

«Yo siempre trabajo para el grupo y si Dios me bendice con goles, bienvenido sea. Yo trabajo siempre en beneficio del equipo y lo más importante es el título, el goleo queda a segundo plano. Hay que ir paso a paso por las semifinales y la final.

Si Dios lo permite seguiré aportando con goles, yo solo salgo a la cancha a dar lo mejor de mí. Desde que llegué a La Liga he sentido esa confianza, ese apoyo de la institución, cuerpo técnico y de los compañeros.

Me da mucha confianza a dar lo mejor de mí, creo que no solo este torneo y en los pasados también me ha ido de buena manera. Espero cerrar este con broche de oro como lo es el campeonato», afirmó Jonathan Moya.

El atacante es uno de los consentidos del liguismo, que elogian el enorme compromiso que muestra Moya en cada partido con la camiseta del León.