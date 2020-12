Rojas le pidió disculpas al saprissismo

Redacción – El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, dio la cara tras el fracaso del Monstruo y reconoce que no estuvieron a la altura de las grandes exigencias del club.

Rojas le dio la cara a todo el saprissismo, luego de que los tibaseños hicieran el ridículo en semifinales ante Herediano, que se impuso en la serie con un global de 4-1.

Esa vergonzosa eliminación le han valido cientos de críticas a los comandados por Wálter Centeno, que se quedaron con las ganas de alcanzar el bicampeonato.

Saprissa tenía como misión volver a festejar dos títulos seguidos en el fútbol tico, ya que desde el 2014 no consiguen dicha hazaña, pero el Team les estropeo todo.

Tras lo sucedido, este 16 de diciembre se dio a conocer la baja de Johnny Acosta, quién reveló en sus redes sociales que no iba continuar en el club.

Juan Carlos Rojas aprovechó sus redes sociales y le mandó un mensaje a todo el saprissismo, donde dejó saber que están en un profundo análisis.

«Terminamos el torneo donde no pudimos alcanzar el bicampeonato y no estuvimos a la altura ni nuestras altas expectativas ni de las exigencias de nuestra afición. Esa es la realidad. Si bien hace pocos meses levantamos la copa, igual es muy difícil de digerir una derrota así. La excelencia no se negocia.

Ahora miramos hacia adelante: Tenemos los retos y la ilusión de consolidar el Saprissa de hoy y construir el Saprissa del mañana, con la meta de generar orgullo, pasión y alegría a nuestra afición vía títulos, valores y buenos fútbol.

Seguiremos en un análisis profundo y constante para corregir y mejorar, como siempre lo hemos hecho en la institución más ganadora del país. Saprissa no descansa y el compromiso es absoluto», afirmó el manda más del cuadro morado.

Los morados volvieron a los entrenamientos este miércoles de cara al Clausura 2021, el cuál iniciará el próximo 13 de enero, que verá al Saprissa otra ves pelear la copa.

Se espera que en los próximos días se anuncian las salidas de más jugadores. Además, de las inminentes incorporaciones de Ariel Rodríguez y David Ramírez.