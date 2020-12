El argentino sumó 683 minutos en 11 partidos

Redacción – El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, señala que Esteban Espíndola no tuvo el impacto inmediato que deseaban en el cuadro morado.

La llegada del argentino ha decepcionado a gran parte del saprissismo, que considera al sudamericano en un «paquetazo» que ha llegado a la institución.

Su bajo nivel a lo largo del Apertura 2020, le costaron cientos de críticas al defensor de 28 años, debido que los morados hicieron grandes esfuerzos para que llegara al club.

Desde un avión privado desde Honduras pagado por el club hasta otro tipo de tratos, no fueron suficientes para que Espíndola diera la talla y convenciera a la afición.

Sumado a sus malos pases, recepciones deficientes y hasta falta infantiles, fueron parte de lo hecho por el sudamericano, quién es muy respetado en Honduras.

Esos ingredientes han hecho que los fanáticos pidan la cabeza del argentino. Pese a ello, Juan Carlos Rojas confía en Esteban y espera que el Clausura 2021 sea su certamen.

«Espindola no tuvo el impacto inmediato que deseábamos, yo creo que fue un proceso porque Esteban tenía seis meses no solo de no jugar si no también de no entrenar en canchas, él estaba encerrado en Honduras eso le paso un poco de factura, es muy importante que este torneo el de un paso el frente pero además confiamos que así va hacer», dijo Juan Carlos Rojas a Encuentro Deportivo de Radio Columbia.

En la visita que hizo el Monstruo al Marathón de Honduras, la prensa hondureña sacó a relucir su respeto por Espíndola, quién en Costa Rica solo ha sido criticado.

Aunque muchos saprissistas los quieren fuera, el defensor de 28 años continuará en la institución liderada por Paté Centeno en el campeonato que inicia el 13 de enero.

Los morados realizan los esfuerzos necesarios para fichar a Christian Bolaños y Kendall Waston, quiénes son los principales objetivos de la directiva.