Díaz espera renovar su ligamen con el León

Redacción – El defensor manudo, Junior Díaz, desea continuar en el León para seguir dándole alegrías al liguismo en el Clausura 2021, que inicia el 13 de enero.

Díaz termina contrata este mes de diciembre con Alajuelense y está a la espera de una oferta formal de parte de la directiva comandada por Agustín Lleida.

A sus 37 años, el mundialista en Brasil 2014 mantiene una gran condición y anhela con renovar su ligamen, por lo que deja claro que está muy contento en la institución.

Tras alzar la copa número 30 con el Equipo de su Gente, Junior afirma que el cetro es apenas un inicio de muchos torneos más que llegarán a las vitrinas del Morera Soto.

Las caídas en las finales anteriores fortalecieron al camerino comandado por Andrés Carevic, que en el Apertura 2020 se deshizo de 7 años de sequía.

Junior Díaz reveló que su deseo es seguir en Alajuelense y afirma que su aporte se da principalmente en los entrenamientos, donde es fiel consejero de los jóvenes.

«Tratamos en cada torneo tomarlo como una experiencia, que no nos volviera a pasar. Siento que eso fue y lo que destaco del equipo es la determinación en estas instancias, que no pudimos en las pasadas por pequeños detalles que dejamos ir los torneos.

Ojalá que la 30 sea el inicio de muchos torneos más, ya que la afición de La Liga deseaba esto. La verdad que ha sido un semestre complicado por el tema de la lesión, pero siempre trabajo para ser mejor y pude recuperarme en las estancias finales.

Todo el aporte que uno da en el camerino y durante los entrenamientos, la mentalidad porque uno trata de ser ejemplo a los jóvenes para hacerles saber que están en una institución grande, esa es la idea poder seguir y mejorar cada día.

Yo me siento bien, quiero seguir y ahora no digo cuánto tiempo me queda en el fútbol, me siento bien y vamos a esperar que pasa con mi renovación», dijo Díaz a FUTV.

Su gran condición física y disciplina han hecho que Junior Díaz sea uno de los grandes líderes de Alajuelense, que se quitó un enorme peso de encima tras salir campeón.

El zaguero contabilizó un total de 337 minutos en 5 partidos. Además, festejó un gol. Su poca regularidad se debió a una lesión que lo atormentó por más de dos meses.