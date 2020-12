Joven atacante considera al goleador histórico de los clásicos como un ídolo

Redacción- Jurgens Montenegro le dedicó el título 30conseguido con La Liga a Jonathan McDonald puesto que lo considera un ídolo.

El joven delantero erizo recordó a su excompañero de equipo en medio de la celebración y hasta dejó en claro el respeto y cariño que le tiene.

Declaraciones peculiares debido a que McDonald salió de la institución rojinegra a mediados del presente año de manera sorpresiva.

Además de que el León derrotó al actual equipo del futbolista de 33 años en la final de la segunda fase para así dejarse el título.

Por lo que en en dicha serie fueron rivales y tenían la mirada puesta en derrotar a su contrario para salir con la copa de campeones.

«Siempre fue un sueño compartir con Bryan, Saborío, Moya, con muchos compañeros, con McDonald que hoy no está aquí, está en Herediano, siempre para mí fue un ídolo, él me aconsejó mucho, Porfirio, Meneses, los que no están, este triunfo también va para ellos, porque ellos me aconsejaron y me apoyaron cuando no era nadie, todavía no soy nadie, tengo que seguir humilde, tengo que seguir trabajando porque todo uno se lo gana con trabajo», apuntó Montenegro para Radio Columbia.

El futbolista se ha ganado el cariño de los manudos con sus goles y entrega dentro del terreno de juego.

Además de que es un jugador salido de la cantera de Alajuelense y su juventud pone a soñar a los seguidores del club con un gran futuro.

Montenegro tiene ligamen con La Liga hasta mediados de 2022 según Transfermarkt aunque una salida al extranjero podría acortar ese tiempo.