Redacción – El portero costarricense del PSG, Keylor Navas, destaca entre las 50 figuras para el equipo ideal de la UEFA Champions League 2020.

Sus grandes actuaciones en el marco parisino colocan al costarricense en esta selecta lista, que premiará al once más regular a lo largo de la temporada.

Este martes 1 de diciembre inició la votación para que los fanáticos elijan a su plantel favorito y se espera que los ticos apoyen al portero oriundo de Pérez Zeledón.

Los fanáticos pueden elegir hasta al planteamiento de su gusto y con ello, empezar a formar el equipo que más les agradó en la campaña.

UEFA Fans’ #TeamOfTheYear is back! 🥳

5️⃣0️⃣ stars compete for YOUR vote 👊

Who will you put in your top 11 of 2020? 🤔

🔻🔻 PICK NOW! 🔻🔻

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 1, 2020