MEP registra 120 denuncias por cobros que llegan hasta los 40 mil colones

Redacción- Si usted es de los más de 120 denunciantes que se han dirigido al Ministerio de Educación Pública (MEP) con quejas por cobros para procesos de matrícula en distintos centros educativos del país, haga valer su derecho y reclame el reembolso de su dinero.

Según dijo en entrevista con AM Prensa, Roció Solís Gamboa, de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, los padres pueden exigir que se les devuelva el dinero.

«Puede reclamar que se le devuelva el dinero y que da una cuota ‘voluntaria’, porque ese aporte voluntario no debe tener número, no me canso de decirlo, es voluntaria si es así, jamás puede tener un número», indicó Solís.

Según el MEP, al viernes 11 de diciembre, la Contraloría registró cerca de 120 denuncias por esta causa, cifra que podría ser mayor si se toma en cuenta a padres o estudiantes que por temor no presentan sus quejas.

El MEP reporta que a los padres se les cobra desde mil hasta 40 mil colones por el proceso.

Solís recordó que el cobro por el derecho de matrícula está prohibido y que en caso de tener denuncias de este tipo puede hacerlas llegar al correo contraloriaservicios@mep.go.cr o al número 2256-7011.