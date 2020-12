Legionario nacional inauguró hace pocos días su centro de alto rendimiento

Redacción- La escuadra de Limón FC consigue un nuevo patrocinador de lujo tras firmar acuerdo con Joel Campbell.

El conjunto caribeño dio a conocer el vinculo con el legionario tico que actualmente juega en el fútbol de México.

Relación que surge a partir de la inauguración que hizo el futbolista nacional de un centro de alto rendimiento en Sabana Este.

Los verdiblancos y TWELVE Sport Center, nombre de dicho centro, firmaron un contrato por 18 meses de patrocinio.

“Los Campbell son de la casa, por eso fue muy gratificante cuando, desde México nos llamó Joel para decirnos que quería ser patrocinador de Limón FC. De inmediato nos pusimos de acuerdo, ya que más que un patrocinador, Campbell es de la familia y fiel a como somos los limonenses nos gusta ayudarnos siempre. Para nosotros es un lujo tenerlo en el equipo”, comentó el Director de Comunicación y mercadeo de Limón FC, Cristian Williams.

Por su parte, el seleccionado nacional dejó en claro que este ligamen se debe a que en la Tromba del Caribe están haciendo las cosas de buena forma.

“Siempre he querido apoyar a Limón FC. Estando en México me percaté que están haciendo las cosas de una muy buena manera y eso me motivó a convertirme en patrocinador. Este es un primer paso, quiero ayudar siempre y sueño con tener un TWELVE Sport Center en Limón en el futuro”, apuntó Campbell.

El futbolista que defiende la camisa del León de México se encuentra en el país disfrutando de las vacaciones y pasando las festividades con su familia.

Pero tan solo el sábado 9 de enero ya tendrá su primer juego del Clausura 2021 en la Liga MX cuando su club inicie la defensa del título de campeón.