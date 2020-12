Lucas proviene de Rosario Central

Redacción – Tal vez para muchos sea un desconocido, pero Lucas Catramado es un joven argentino, que brilla con su talento en filial de Alajuelense en segunda división.

Catramado tiene 21 años y llegó al Equipo de su Gente en condición de préstamo de parte de Rosario Central de Argentina, club que tiene un convenio con el León.

Este extremo ambidiestro le plantearon venir a Costa Rica y no dudó ni un segundo en aceptar, ya que conoce muy bien a la institución, gracias a Facundo Zabala.

Su relación con el dueño de la banda izquierda de La Liga es de hermanos, debido que ambos compartieron en las divisiones menores del gigante de arroyito.

Zabala le contó lo que representa Alajuelense en Costa Rica y además, Catramado vio fotos del CAR, Morera Soto y de inmediato, hizo click con la institución rojinegra.

Antes de venirse para suelo tico, Lucas estaba en las reservas pero en junio del 2019 tuvo la dicha de debutar con el primer equipo de Rosario Central en la Copa Santa Fe.

«En Argentina tenemos a Facundo como ejemplo, a quién gracias a Dios todo le está saliendo bien acá en Costa Rica y actualmente es punto alto del primer equipo», afirmó Catramado a AMPrensa.com.

Por el tema de extranjeros, los manudos enviaron a este sudamericano al equipo de Escazuceña/Alajuelense, filial del León en la segunda división nacional.

Este mediocampista vive en la residencia en el CAR. La comunicación con sus compañeros es muy buena en el equipo «B» de La Liga.

Con su gran velocidad y buen control del balón ha podido demostrar sus grandes capacidades en la categoría de plata, que le ha sentado muy bien.

Pero especialmente se lleva más con Ricardo Espinoza y Aarón Suárez. El argentino llena de elogios a Mauricio «Chunche» Montero, quién lo dirige en el equipo erizo.

«Cuando llegue no sabía quién era, pero conforme fueron pasando los días me fui enterando lo que significa para el club y buen entrenador que es. Mis compañeros me contaron más de él, poco a poco lo fui conociendo mejor. Es una gran persona y técnico.

Me sorprendió mucho, porque le gusta la intensidad en el juego y a mí me pide que recorra la banda, que llegue al área y tire centros, además de la disciplina que impone. Eso siempre es bueno para el éxito de un equipo», dijo Catramado a AMPrensa.com.

Lucas ha entrenado en varias ocasiones con el primer equipo erizo y en su arribo lo recibió Bryan Ruiz, quién le dio un buen recibimiento al argentino.

Esa bienvenida llenó de alegría a Lucas, ya que le guarda gran admiración al Capi del León. Su contrato es hasta diciembre del 2020 y con opción de compra.

Alajuelense tomará una decisión con el caso de Lucas Catramado, que ha gozado de regularidad en el plantel de segunda, donde ha brillado con su calidad en la cancha.