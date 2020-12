Redacción – Luis Díaz se proclama campeón de conferencia este con el Columbus Crew y luchará por el título de la MLS.

El tico junto con sus compañeros de equipo se ilusionan con la posibilidad de alzarse con el cetro de balompié estadounidense tras derrotar al New England Revolution.

Victoria conseguida por solo 1-0 en el duelo realizado la tarde de este domingo en el Mapfre Stadium en Columbus, Ohio.

Resultado que les alcanza para ser los representantes de la conferencia este en la final por el título de la MLS.

Puesto que solo se realizó un partido para determinar al campeón, esto a diferencia del formato original donde esta instancia de disputa a ida y vuelta.

Aunque en esta oportunidad se tomó la decisión de efectuar un solo cotejo para ajustar el calendario por la afectación de la pandemia en todo el mundo.

El legionario saltó al terreno de juego entre los once estelares, lo que demuestra la confianza que tiene el técnico Caleb Porter en el tico.

Por su parte, el otro costarricense que viste la camisa del Crew, Waylon Francis ni siquiera entró en la convocatoria para el partido.

The cross 👍

The layoff 👌

THAT FINISH 🎯 pic.twitter.com/n5yEXorZKN

— x – Columbus Crew SC (@ColumbusCrewSC) December 6, 2020