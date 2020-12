Extranjero aclara que no le guarda rencor al gerente deportivo manudo

Redacción- Adolfo Machado señala que Agustín Lleida manejó mal la negociación para que el zaguero panameño renovara con el León.

El defensor de 35 años de edad fue la primera baja que anunció La Liga de cara al Clausura 2021 que iniciará el 13 de enero.

Puesto que los erizos y el cuadro manudo no lograron llegar a un acuerdo para extender la relación laboral.

Según el futbolista esto se debe a que el gerente deportivo del actual campeón nacional no llevó un buen manejo de las negociaciones.

Lo que terminó evitando que ambas partes llegaran a un acuerdo pese a la importancia que tuvo el canalero en la obtención del título 30 de los rojinegros.

“Don Agustín no supo manejar bien la negociación, porque él dijo que para poder empezar la negociación había que esperar a que terminara el torneo, entonces nos esperamos y nos concentramos en el objetivo que era ser campeón”.

“El día lunes me llama que me reúna con él, pero quería que se la respondiera el mismo día porque el tenía que salir para España y yo le dije que eso no se hace así, porque yo tengo que analizarla y darle respuesta, si esperamos todo un torneo para ver si iba a contar con nosotros, también dame unos días para ver la oferta y darte una respuesta”, comentó el canalero para el programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia.

Machado fue el jugador que más minutos tuvo dentro de la cancha con los erizos en el Apertura 2020.

Además de que no se perdió ni un solo choque del campeonato, puesto que en todos los encuentros vio acción.

El extranjero ahora se verá forzado a buscar nuevo club y analizar propuestas para continuar con su carrera profesional.

Por el momento se ha rumoreado sobre el interés que habrían mostrado equipos como San Carlos y Cartaginés para unirlo a sus filas.