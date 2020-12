Mariano es uno de los grandes líderes del Monstruo

Redacción – El volante argentino del Monstruo, Mariano Torres, le jura fidelidad al Saprissa y deja claro que en Costa Rica solo va vestir la camiseta morada en el país.

Torres es uno de los mejores jugadores del conjunto tibaseño, gracias a su extraordinario talento ya lo ha llevado a registrar 193 partidos con el Monstruo.

En todos esos compromisos ha dado destellos de su calidad, que desde su arribo en junio 2016 logró ganarse el cariño del saprissismo, que le guarda un gran respeto.

Ya son más de cuatro años con la escuadra tibaseña y en ese período ha festejado 34 goles, de los cuáles en su mayoría han sido de tiro libre, gracias a su zurda bien educada.

Su papel de guiar al Monstruo lo ha tomado con mucha responsabilidad y cuando él no está en la cancha se nota de gran forma su ausencia.

Hace unos meses atrás, varios clubes tocaron su puerta para llevárselo pero su amor por el Saprissa pudo más y por eso terminó renovando hasta junio del 2021.

Actualmente es capitán a sus 33 años y uno de los líderes del conjunto comando por Paté Centeno, quién tienen plena confianza en el volante formando en Boca Juniors.

Mariano Torres conversó con ESPN Costa Rica y dejó saber su gran amor por la escuadra tibaseña, en la cuál le gustaría retirarse como jugador profesional.

«Me han buscado claro, antes de finalizar mi contrato anterior, pues claro, les agradecí, me pone contento en ese sentido que se fijan en uno, porque quiere decir que uno hace las cosas bien, pero yo ya lo dije, en Costa Rica sólo voy a vestir la camisa de Saprissa.

Me gustaría retirarme en Saprissa, claro, llevo cuatro años y medio y le agarré un cariño enorme a la institución, a esta camiseta, y la gente me ha demostrado mucho cariño, si claro que me gustaría» dijo Torres a ESPN Costa Rica.

En el presente torneo de Apertura 2020, Mariano registra un total de 1205 minutos a lo largo de 15 partidos. Además, suma dos goles en el campeonato.