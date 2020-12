Montenegro es uno de los mejores jugadores de Alajuelense

Redacción – El joven delantero manudo, Jurguens Montenegro, dice que agradecen al liguismo todo su apoyo en la cancha y no frente a las cámaras de televisión.

Pese a la pandemia y la sequía de títulos, los aficionados rojinegros no han abandonado a sus jugadores y en la fase final se han unido para alentar a los suyos.

En la ida de la semifinal un grupo de liguistas llegaron al CAR a apoyar y en el primer round más de 100 manudos llegaron afuera del hotel del club cantar con todo.

Ese aliento incondicional le ha dado un envión anímico clave al plantel erizo. Uno de los más inspirados es Jurguens, que a sus 19 años ha demostrado su enorme calidad.

El atacante oriundo de Puntarenas pide calma a la afición manuda, ya que asegura que en el equipo tienen los pies en la tierra y lo darán todo en busca de ganar la 30.

A lo largo del primer round, Montenegro mostró coraje, ganas y prácticamente dejó la vida por los colores de Alajuelense, gracias a sus notables condiciones.

Jurguens Montenegro asegura que tienen que agradecer en la cancha y no frente a las cámaras, porque la misión principal es darle una gran alegría a los manudos.

«Creo que ellos siempre están ahí para nosotros, siempre nos están apoyando, por más que llevamos una seguidilla de no lograr el título, pero eso se tiene que agradecer en la cancha no frente a las cámaras, yo siempre he dicho que uno tiene que responderle a ellos en la cancha, ahora pensar en el partido de casa y tratar de buscar la victoria», afirmó Jurguens Montenegro a FUTV.

Su imponente condición física ha hecho mejorar notablemente a Jurguens, que con su trabajo silencioso ha logrado ganarse a toda la afición con su enorme sacrificio.

El ariete erizo buscará darlo todo en el segundo round de la final y de esa forma poder ganar la copa número 30 con sus compañeros en el Morera Soto.