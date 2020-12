Moreira no tenía planeado regresar al fútbol costarricense

Redacción – El portero de Alajuelense, Leonel Moreira, brilla en el León para pronto volver al extranjero y quitarse una «espinita» que le quedó pendiente.

Moreira fue una de las piezas claves de Liga Deportiva Alajuelense para la obtención de la estrella 30 de la institución rojinegra.

Pues con sus grandes tapadas logró colocarse como el mejor guardameta del campeonato de Apertura 2020, sin embargo, no fue casualidad.

Puesto que desde su debut en primera división desde el ya lejano 2009 cuando empezó a dar sus primeros pasos en el balompié costarricense con el Club Sport Herediano.

Pese a la buena trayectoria de Leo Moreira debajo de los tres palos, este o ha tenido éxito en su paso como legionario, pues el tico no ha logró consolidarse en el fútbol mexicano.

“Claro esa es una espina que yo tengo, yo creo que tengo la capacidad para jugar internacionalmente, fueron una que otra decisión que a la vez no me dejaron seguir allá.

En México legó un entrenador que quería a sus jugadores y no se dio la continuidad no fue porque no tenía la capacidad porque, si no, no me hubieran comprado.

De ahí salió la oportunidad de ir a Bolivia y todos sabe que fue lo que pasó en Bolivia. Porque si no hubiera pasado nada de eso yo aún estuviera en Bolivia tranquilamente”, dijo Moreira al programa Zona Técnica.

Con las declaraciones dadas el portero de 30 años deja en claro que la opción de volver al futbol costarricense nunca le paso por su mente, pero al no tener otra opción por lo que acontecía en Bolivia no dudo en volver a Costa Rica.

Convirtiéndose en uno de los futbolistas chineados por parte de la afición eriza que le agradece el aporte realizado y a garra mostrada durante los dos torneos en que ha defendido la camiseta de los manudos.