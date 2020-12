Keylor Navas lidera las votaciones

Redacción- Keylor Navas destaca entre los nominados a mejor portero de la liga francesa.

El guardameta estrella de Costa Rica recibió a nominación para ser parte del once ideal del futbol francés, así lo comunicó el sitio web de France Football.

Entidad que también se encarga de realizar las encuestas para entregar el Balón de Oro cada año.

El halcón tico como se le conoce a Keylor Navas no deja de sorprender en el futbol europeo, donde se ha consolidado desde su salida de suelo costarricense.

Navas a sus 34 años ha escrito su nombre en letras doradas dentro del deporte, pues ha luchado por obtener reconocimientos tanto grupales como individuales.

El costarricense actualmente forma parte de las filas del club francés el PSG, donde ha logrado destacar con sus grandes destrezas debajo de los tres postes.

Lo cual ha provocado que se gane la admiración de todos los seguidores de la Ligue 1, sin importar el equipo de su preferencia.

Además, la estrella costarricense ha logrado ganase el corazón de los amante del futbol por su humildad y gentileza con los que le muestran su apoyo.

“Los candidatos son numerosos: de Keylor Navas, quizás el jugador del Paris Saint Germain más consistente desde su llegada, a un Predrag Rajkovic especialista en penaltis a través de un discreto, pero solido Benoit Costil con los Girondins.

Un Steve Mandanda que no parece envejecer o incluso un Alexandre Oukidja que no se menciona tal vez no sea suficiente. ¡Depende de usted expresarse!”, afirmó France Football.

Gracias a sus seguidores el tico se encuentra cerca de coronarse como el mejor portero de la Ligue 1, ya que Navas se encuentra liderando las votaciones en este momento.

Las votaciones para seleccionar al mejor guardavallas se encuentran abiertas y usted puede darle su apoyo al tico en el siguiente link.