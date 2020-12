Redacción – El sorteo realizado en Suiza del certamen europeo y deparó que Keylor Navas y el PSG enfrentarán al FC Barcelona de Messi en los Octavos de Final de Champions League.

Esta serie se llevará acabo en el mes de febrero. En la misma, Navas buscará lucirse con grandes tapadas ante Lionel Messi, Griezmam y el resto de estrellas culés.

La suerte ya está echada y el poderoso cuadro francés deberá sacar la tarea ante los culés para continuar con su sueño de ganar algún día la «Orejona».

Cabe resaltar, que el PSG fue líder del Grupo H, mientras que los ibéricos llegaron como segundos del Grupo G, donde la primera plaza fue para la Juventus de Italia.

El duelo entre Keylor Navas y Lionel Messi se volverá a dar, luego de que se vieran las caras en varias oportunidades cuando el tico era ficha del Real Madrid.

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020