Redacción – Aunque no lo crea, diciembre es un mes donde muchas mascotas son devueltas a los albergues. Por ello, los rescatistas piden adoptar y no comprar para esta Navidad.

La rescatista Marilú Medrano, de la Telemaratón Canina, afirma que justamente hace unos días le informaron que una familia iba a regresar una perrita que adoptaron hace tres meses.

Además, afirma que esto sucede porque las personas se van de vacaciones y no quieren pagar un hotel para su mascota, o porque se aburrieron, inclusive.

«En diciembre recibimos muchísimos animales, o los rescatamos. La gente se va de vacaciones y no quieren llevar al perrito. O pasa que un miembro de la familia no quiere montar al perro en el carro. La gente aprovecha y se deshace del animal», explicó Medrano.

Agrega que el Covid-19 también se ha convertido en una excusa para que los adoptantes se arrepientan.

Medrano afirma que las mascotas no deben ser un regalo que se da en Navidad. Muchas veces se compran cachorros en diciembre y a los pocos meses ya son adultos, entonces quien recibió ese «regalo», se aburre.

Por ello, la rescatista pide que adopten y que no sea simplemente un «antojo» navideño, sino un propósito para albergar y dar amor a un perro o gato que pasó por las calles y el abandono.

«La gente siempre quiere cachorros. El porcentaje de perros adultos que se adoptan, es muy pequeño. Las fundaciones de Costa Rica son provida, pero vamos a llegar al momento en el que se van a tener que dormir muchos animalitos por falta de espacio. Como sucede en países de primer mundo», agregó.

Afortunadamente, no todo es color gris. Medrano utiliza de ejemplo la historia de una perrita, llamada Chiki, rescatada de las calles junto a sus nueve cachorros.

Ahora, ocho años después de darlos a todos en adopción, la Telemaratón Canina mantiene estrecha comunicación con las familias, quienes cuentan la aventura y maravilla de haber adoptado aquel diciembre de 2012.

«Una perrita con nueve cachorros, sin comida ni resguardo del sol o la lluvia, tenían 3 días de nacidos, cubiertos en hormigas y la madre en los huesos. Me detuve a poner gasolina, mire hacia un lote baldío, en ese momento vi una cola que movía el monte y luego ya no estaba. Yo sabía que debía ir a ver, cuando me acerque encontré una perrita patita corta, delgada hasta el hambre, me me miraba con congoja y terror, ella resguardaba 9 cachorros diminutos. La miré y le dije: ‘te vas a ir conmigo, tu y tus bebes se van a ir conmigo'», narró Medrano.

Todos se dieron en adopción a familias que primero pasaron por el proceso de la ONG y no lo ven como una obligación, sino como un proceso de acompañamiento por parte de la fundación, la cual los orientó desde el inicio y hasta la fecha.

Si usted está pensando en adoptar un perrito de forma responsable, puede hacerlo contactando a la rescatista al WhatsApp +506 8311 2250.