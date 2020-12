Parker mostró su gran molestia con el arbitraje

Redacción – El portero del Cartaginés, Darryl Parker, explotó contra el arbitraje y asegura que no puede ser posible que Jurguens Montenegro metiera un gol con la mano.

La segunda anotación del León en el Fello Meza provocó la furia en el conjunto brumoso, ya que consideran que Montenegro hizo «trampa» para enviar el balón al fondo.

Parker no fue el único molesto sobre esa acción, ya que también Medford lo hizo y apunta de gritos hizo sentir su gran descontento con el arbitraje de Ricardo Montero.

Pero el arquero blanquiazul fue más allá y afirma que Montero es una persona muy agradada, a la cuál no se le puede hablar y por todo amonesta a los jugadores.

El enojo del arquero no solo fue por el tema de Jurguens Montenegro, debido que Parker también considera que no les pitaron un penal claro a favor del Cartaginés.

Darryl Parker habló en conferencia de prensa y asegura que los árbitros debería ser más conscientes, porque hay algunos con los que ni siquiera se puede dialogar.

«Si nos quedamos callados van a seguir haciendo lo mismo y si hablamos ellos lo único que hacen es sancionarlo a uno, entonces a veces da impotencia, acá no nos podemos quedar callados, hay que hablar y decir las cosas para que hagan conciencia.

No puede ser posible que Jurguens Montenegro meta el gol con la mano, entonces también un penal a favor de nosotros y no lo único que hacen ellos es que si uno habla ya lo sancionan, entonces creo que deberían ser un poco más conscientes.

Hay árbitros que uno si puede ir hablar, ellos dicen hábleme no me grite, no me alce las manos pero hábleme tranquilo. Ricardo Montero a mi criterio es una persona demasiado agrandada, que uno llega a decirle algo y ya le pega un par de gritos.

¿Quién se cree Montero? Puede ser lo que sea, pero tiene que tener un poco más de humildad. Es muy agrandado, uno no le puede decir, porque solo quiere sacar amarillas y rojas», dijo Darryl Parker en conferencia de prensa.

Los de la Vieja Metrópoli no se dan por vencidos tras caer 2-3 en el primer round de la semifinal. La vuelta de la serie será este sábado 12 de diciembre a las 6:00 de la tarde.