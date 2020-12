Centeno no salió nada contento tras la derrota ante el Team

Redacción – El timonel del Monstruo, Wálter Centeno, asegura que está muy tranquilo en el banco morado, ya que todavía le quedan dos años de contrato.

Centeno ha sido duramente cuestionado por el saprissismo, luego de que los tibaseños cayera 3-0 en el primer round de las semifinales ante Herediano.

Las redes sociales del Saprissa se inundaron con mensaje de #FueraPaté y entre otros cosas relacionadas al estratega de la institución más ganadora del país.

El descontento de muchos fanáticos morados es bastante grande. Sumado al resultado que deja al Monstruo al borde del nocaut ante el equipo que nació grande.

Pero mientras muchos morados le tiran con todo a Centeno, él se mantiene en calma y de paso deja claro que no tiene miedo, debido que ha venido haciendo un buen trabajo.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y afirma que en su vida nunca ha tenido temor algo y señala que cuenta con el apoyo de la junta directiva por su gran labor.

«Yo nunca he tenido miedo en la vida, nunca. Yo tengo 2 de contrato con Saprissa y hemos hablado muchas cosas, hasta el momento la junta directiva no me ha dicho nada. Entonces pueden preguntar a la junta directiva pero yo estoy muy tranquilo.

Vengo trabajando bien, venimos haciendo las cosas bien de acuerdo a lo que Saprissa me pide. Es dolorosa la derrota y habíamos perdido anteriormente con Cartago, a mí no se me olvidan las cosas. Vamos a ver que pasa, tenemos un partido y hay que recurrir a todo para ganarlo y poder darle vuelta a esta historia», afirmó Paté Centeno.

El estratega tibaseño asegura que hablará fuerte en el camerino, con el fin de ir en busca de la hazaña ante el Herediano y poder darle vuelta a la serie de 3-0 en contra.