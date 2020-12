Técnico rescata el buen funcionamiento de su equipo durante estos partidos

Redacción- Saprissa enfrentará las semifinales del campeonato nacional en uno de sus mejores momentos, puesto que acumulan siete partidos consecutivos sin perder.

Racha que le genera gran tranquilidad al estratega de los tibaseños, Wálter Centeno, quien además rescata el buen funcionamiento de su equipo.

Puesto que en estos siete compromisos han logrado mejorar su cuota goleadora y también ajustar los errores defensivos que presentaban.

Lo que queda reflejado en los números, debido a que en esta seguidilla han celebrado 21 concreciones y solo han sido vencidos en cuatro oportunidades.

«Traemos ese remonte con mucha confianza, creo que cuando uno liga cinco, seis o cuatro victorias y juega bien eso da un plus diferente, te da un poco más de confianza, hay veces que juegas cinco o seis pero no juegas tan bien, entonces hay que tener ese balance y el balance que yo tomo a partir de esos seis juegos que tenemos yo creo que hemos empezado a jugar bien y a ganar, hemos ligado dos cosas importantes en el fútbol, porque a veces todo el mundo dice que lo importante es ganar».

«Hay que saber ganar, porque uno no sabe, si uno gana pero no juega bien entonces a la vuelta de la esquina te puede pasar una factura, en cambio me siento tranquilo porque hemos jugado bien y hemos ganado, no es fácil en la actualidad jugar bien y ganar, yo creo que eso nos da confianza para lo que viene, tenemos rivales que han hecho las cosas bien y es un buen parámetro para medir fuerzas», apuntó el técnico del Saprissa.

Paté siempre ha dejado en claro lo importante que es para él que sus equipos jueguen bien, por lo que esta seguidilla lo llena de confianza.

Aunque esa misma postura también le ha causado burlas y hasta críticas por parte de los aficionados del Monstruo.

Saprissa ahora se mentaliza en la serie de semifinales que tendrán ante el Herediano y dejarse el boleto hacia la final de la segunda fase.