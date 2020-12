El guardameta fue duramente criticado

Redacción- Adonis Pineda fue el portero titular en la recordad final donde La Liga dejó ir el titulo en los últimos dos minutos del juego ante el Club Sport Herediano.

El joven guardameta costarricense abrió su corazón para hablar acerca de una de los momentos más complicados que ha vivido en su carrera como futbolista.

Pineda fue duramente señalado por la prensa y el liguismo como el principal responsable de la anotación que le quitó a los manudos el titulo de campeón en el Apertura 2019.

Lo cual también se vio reflejado en el siguiente torneo, donde fue relegado a la suplencia para que en el presente torneo fuera cedido a préstamo al Sporting FC.

«Todo iba bien ese 2019 para mí fue de mucho aprendizaje en lo bueno y en lo malo, porque hubo de todo pero hubieron cosas más buenas que malas.

Todo el torneo bien sin muchos fallos por decirlo así era para cerrar con un torneo perfecto de Alajuelense, terminamos súper lideres, asegurando una final y ya después vinieron la semifinales y finales.

Ya todos sabemos lo que pasó contra Herediano, son cosas que uno no quiere que pasen, hubiera preferido equivocarme en el torneo regular y que en la final hubiéramos salido campeones.

Las cosas pasan por algo, si me volvieran a dar la oportunidad y esa misma responsabilidad la volvería a agarrar, sin pensarlo y sin temor a nada. Y si me vuelvo a equivocar pues me volvería a equivocar.

Obviamente uno como futbolista y como persona uno desea tener ese tipo de retos y todo eso es aprendizaje y por más difícil que sea el reto es más bonito para uno».

Además, el ahora portero del Sporting FC, recordó los duros momentos que vivió al lado de su familia, que fue la más afectada por la situación vivida ante la perdida del campeonato manudo.

«Mi familia fue la más afectada, porque siempre hemos sido una familia unida y creo que por ese lado fue por el que más me afectó, ver a mi familia mal, ver que mi familia era la que se sentía mal de verme a mí así.

Entonces yo sentía ese malestar y ese enojo de ver todo lo que yo había logrado y que viniera abajo en dos minutos porque así fue, pero viera que mi familia y yo lo supimos llevar y como salir adelante para lo que viene».

Pese a los duros momentos que el portero vivió ahora siente que ha madurado gracias al duro golpe que se llevó, lo cual lo ha ayudado a retomar la confianza bajo los tres marcos.