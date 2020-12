El técnico recalcó su quinto lugar en el mundial Brasil 2014

Redacción- Jorge Luis Pinto recalcó que el carácter en un líder es más importante que el conocimiento, por lo cual hace oídos sordos a los comentarios negativos que surgen cada vez que sale de una institución deportiva.

El recordado ex entrenador de La Sele habló largo y tendido sobre los rumores que lo han acompañado desde su salida del combinado costarricense.

Pues desde entonces se le achaca que su forma de dirigir no es la correcta, ya que según los futbolistas que han estado a su cargo el carácter del estratega raya los limites para cualquier deportista que quiera crecer.

Motivo por el cual, el colombiano dejó en claro que el carácter es parte de un líder y que eso es lo que muchos no entienden y se encargan de hacer acusaciones sin fundamentos.

«Yo no sé si en un líder esté mal que tenga carácter, no sé de dónde han sacado esa interpretación. Yo sé manejar el grupo, sé manejar las cosas, sé dónde estoy parado. Yo no sé de dónde han sacado eso, no lo puedo entender.

Además que los periodistas no han estado conmigo ni nada. No sé de dónde pueden sacar una cosa de esas. Y no sabía que era malo para un líder tener carácter. Para mí es el aspecto más importante de un líder, más que el conocimiento. Hoy, he llegado a la conclusión de que es más importante el carácter que el conocimiento, como lo determinan muchos tratadistas. Uno sabe lo que tiene que hacer.

Los periodistas no han estado trabajando conmigo nunca para que puedan opinar. Opinan sobre lo que oyen. ¿Y por qué no oyen que Pinto quedó quinto en un Mundial, cuarto en unos Juegos Olímpicos. Que en Centroamérica batió récords ganando invicto tres veces la Copa Centroamericana? Que a donde fue ganó.

Tal vez, aquí en Emiratos no, porque el tiempo fue muy corto. Gané en Venezuela, gané en Costa Rica, gané en Colombia, gané en Perú… ¿Por qué no reconocen eso? ¿Por qué no dicen que he sido constante en la preparación e investigación del fútbol?. Se les metió la palabra carácter y eso lo sacan de los chismes de uno o de otro… ¡Qué malo tener carácter en la vida hoy!», dijo Pinto a Diario Marca Colombia.

De esta forma el dirigente cafetero dejó en claro que es un técnico ganador pero que muchos no le dan los méritos que merece y basan sus comentarios en chismes.

Pinto actualmente forma parte de los candidatos para dirigir a la Selección de Colombia, por lo que si le dan la oportunidad de sentarse en el banquillo de su país resaltó que mantendrá su esencia.