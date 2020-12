Ocampo asegura que Alajuelense se ha profesionalizado en todas las áreas

Redacción – El presidente manudo, Fernando Ocampo, asegura que el Centro de Alto Rendimiento manudo no solo es la joya, si no que es el corazón del proyecto erizo.

Ocampo está muy feliz con los grandes resultados que ha ido cosechando el Equipo de su Gente con el moderno CAR ubicado en Turrúcares, Alajuela.

Esas edificaciones han fortalecido de gran manera la institución rojinegra, que es la única a nivel de Centroamérica con unas instalaciones de ese tipo.

Este proyecto no solo es un presente para el club, si no que ayuda a soñar con un futuro muy próspero, que le dará grandes resultados al León y alegrías al liguismo.

El jerarca erizo afirma que el CAR es un gimnasio de 700 metros cuadrado, que cuenta con última tecnología, además de estudios y tendencias implementadas por Lleida.

Agustín Lleida ha tenido un papel clave en el buen funcionamiento del CAR, todo gracias a sus conocimientos y su trabajo realizado con los Tuzos del Pachuca de Liga MX.

Son tan buenos los resultados que da el CAR, que entre los miembros de la directiva eriza bromean que en tres o cuatro meses ya los resultados se verán como unos «toros».

La buena alimentación y acondicionamiento físico ha hecho que gran parte de jugadores rojinegros desarrollen una envidiable musculatura y contextura física.

Jugadores como Jurguens Montenegro, Gean Carlo Castro, Barlon Sequeira y Carlos Mora, son algunos de los jugadores que ya tienen un físico extraordinario.

Fernando Ocampo conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y afirma que La Liga ha dado pasos importantes y uno de esos es el CAR.

«El CAR no solo es la joya de la corona, el CAR es el corazón del proyecto de La Liga. No solo del presente si no que del futuro también. Me parece que hay una combinación, es un gimnasio de 700 metros cuadrados con la última tecnología y además, también estudios y tendencias que Agustín Lleida ha incorporado.

Nosotros siempre a nivel de broma decimos que cuando viene un muchacho nuevo, decimos cuánto le damos tres o cuatro meses para verlos con una musculatura y contextura física muy importante.

Nosotros estamos convencidos que en Costa Rica hay una parte de calidad, que usted encuentra en los jugadores de liga menor cuando se hacen las visorias, pero hay toda una parte que viene con la alimentación y acondicionamiento físico, con la preparación de lo que son las cargas, que tienen una incidencia en lo que el rendimiento.

Jurguens Montenegro, Carlos Mora, Barlon Sequeira, Ian Smith y muchachos que llegaron con cuando chocan con ellos, el que sufre es el otro jugador. Pero también lo ve en muchachos de la segunda. Pero todo es por es esa visión integral del modelo deportivo que ha implantado Agustín Lleida que va dando sus frutos», dijo Fernando Ocampo.

El departamento comercial del León cumple un rol importante para poder controlar los costos del CAR. Muchos de los costos se manejan con canjes con diferentes empresas.

Desde la alimentación, vitaminas y demás productos que son utilizados todos los días. Los costos del mantenimiento oscilan entre los $250 mil o $300 mil por año.