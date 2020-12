Hasta el momento no ha tenido acercamientos por parte de la directiva morada

Redacción- David Ramírez sigue a la espera de la llamada de Víctor Cordero para así vestirse nuevamente de morado.

La incertidumbre continua con respecto al caso del atacante de 27 años de edad, quien actualmente es agente libre.

Situación que le permite negociar con cualquier equipo sin necesidad de que alguna otra institución lo deje ir.

Panorama favorable para él y los equipos que estén interesados en sus servicios, aunque parece que eso no termina de llamarle la atención a la directiva del Monstruo.

Quienes hasta el momento no han tenido acercamientos con Ramírez pese a que el jugador siempre ha dejado en claro su amor por los tibaseños.

»Yo siempre lo he dicho, mi primera opción para jugar en Costa Rica será el Deportivo Saprissa. Si por »A» o por »B» esto no se da, me gustaría que quede claro que yo lo primero que hice fue buscar a Saprissa. Ojalá que las cosas se den bien, yo siento y considero que Saprissa es mi casa y por eso haremos todo lo posible. Yo también sé que don Víctor (Cordero) hará todo lo posible para llegar a un buen acuerdo», afirmó el delantero para Radio Columbia.

Pese a tener inclusive un tatuaje referente al título 35 conseguido con los morados, Ramírez deja claro que él primero que todo es un profesional.

Así que en caso de que no exista un acercamiento por parte del Saprissa él estaría dispuesto a defender los colores de otra institución en territorio nacional.

También aclaró que su prioridad es mantenerse en el balompié costarricense y conseguir una estabilidad en su carrera deportiva.