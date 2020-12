Sala IV rechazó por mayoría el recurso

Redacción- La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado contra el proceso de admisión del Tecnológico de Costa Rica (TEC) de este 2020, por parte de un estudiante que alegó «recibir una nota discriminatoria».

El alumno indicó que debido al proceso establecido este 2020 para ingresar a ese centro de educación superior, «se le asignó una nota subjetiva y discriminatoria».

El recurso fue votado el pasado 27 de noviembre y rechazado por mayoría. La Sala indicó que como entidad no le corresponde revisar los procedimientos de ingreso establecidos por una universidad pública en el ejercicio de su autonomía.

«La pretensión expuesta por los recurrentes es un tema que ha sido entendido por la Sala como una cuestión de legalidad en el tanto se trata de la manera en que la autoridad actúa y aplica sus potestades constitucionales, legales y reglamentarias que le han sido otorgadas; de tal modo, por lo que no corresponde a la Sala determinar si los tutelados tienen derecho a ser admitidos o no en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el cual es un tema de legalidad ordinaria que debe dirimirse en la vía común, administrativa o jurisdiccional», indicó la Sala en una respuesta enviada a AM Prensa.

El TEC fue blanco de críticas por el proceso establecido este 2020, uno que dejó por fuera la realización de un examen de admisión como en años anteriores.

En su lugar, se estableció un proceso en el que los aspirantes concursaron con el promedio obtenido por sus notas de décimo y undécimo año de colegio, según correspondiera.

La medida se tomó en respuesta a la pandemia por la Covid-19 que impidió la realización del examen de admisión.

El TEC ha indicado que el proceso se realizó bajo estándares de selección justos y niegan que haya manipulación alguna de los resultados.