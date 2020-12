Roger Rojas le pide a Marcel que se quede en el Cartaginés

Redacción – El delantero hondureño, Roger Rojas, desea hacer dupla con Marcel Hernández para guiar al título al Cartaginés en el Clausura 2021.

Rojas llega con grandes expectativas al cuadro brumoso y la principal es poder salir campeón nacional, para de esa forma romper los 80 años de sequía.

La contratación del Ro-Ro de parte de los de la Vieja Metrópoli ha movido el mercado de fichajes nacional, luego de que catracho firmara por un año con Cartaginés.

El interés de la directiva liderada por Leonardo Vargas fue suficiente para que Rojas no dudara ni un solo momento en firmar con la escuadra liderada por Medford.

Se espera que Roger se integre al plantel el próximo 2 de enero. Su intención con el club brumoso es ayudar con goles y pases para darle alegrías a los aficionados.

Pero sin dudas, su arribo a Cartaginés ha llamado la intención, debido que formara dupla en ataque con Marcel Hernández, goleador y referente del Decano del fútbol tico.

El Ro-Ro le pide al cubano que se quede en la institución y así poder jugar al lado de un jugador, el cuál respeta bastante y con quién tiene buena relación.

Roger Rojas habló en conferencia de prensa y afirma su expectativa es ser campeón, pero si tiene a Marcel al lado le ayudaría bastante para conseguir el objetivo.

«¿Por qué Club Sport Cartaginés? Porque fue un equipo que mostró mucho interés por Roger Rojas, esa es la realidad y eso influyó mucho para que firmara. La expectativa es quedar campeón y ese es el objetivo más importante.

Adaptarme lo más rápido a mis compañeros y a la idea del entrenador, en este caso como delantero mi trabajo como delantero es aportar con goles y pases para darle muchas alegrías al equipo brumoso.

Si he hablado con Marcel Hernández, no llevamos muy bien y si he hablado con Marcel, somos grandes amigos, no sé que irá pasar con él y me gustaría que se quedara.

Pero si tiene una mejor opción, uno no puede ser egoísta y como le dije a él, que Dios le de la sabiduría y tomar una mejor decisión, que si el se queda bienvenido. Es un referente del equipo y espero poder jugar junto a él», afirmó Rojas en conferencia.

La presencia de Medford al mando del Cartaginés sedujo a Rojas, ya que trabajó con el timonel cuando dirigió a la Selección Nacional de Honduras.