Atacante terminó contrato con los manudos pero aún planea seguir jugando al fútbol

Redacción- Álvaro Saborío paso de ser silbado por los aficionados del Saprissa a levantar la ansiada copa número 30 con La Liga.

El delantero de 38 años de edad fue uno de los movimientos más sorpresivos en el pasado mercado de fichajes.

Puesto que dejó las filas del cuadro de San Carlos para vestirse de rojinegro y jugar al lado de su amigo Bryan Ruiz.

Dupla que fue clave para que los manudos alzaran el título de campeones ayer domingo en la final de la segunda fase ante Herediano.

Saborío siempre estuvo asociado al Saprissa por ser uno de los mejores delanteros que ha producido la cantera morada.

Pero eso no impidió que se ganara el cariño de los aficionados rojinegros con mucho esfuerzo dentro de la cancha y celebraciones de gol.

«La verdad muy agradecido con ellos, desde el primer día sentí el apoyo y el cariño, son una gran afición y por dicha nos salieron bien las cosas y ahora estamos todos celebrando este campeonato», comentó Saborío para Radio Columbia.

El experimentado atacante disputó un total de 18 partidos a lo largo del torneo con el cuadro erizo.

Pero en dicha cantidad de cotejos solo llegó a sumar 683, cifra que refleja que no contó con muchas regularidad a lo largo de los partidos.

«Tal vez no el protagonismo que estoy habituado pero igual acepto mi rol».

«Vamos a celebrar hoy (ayer domingo) y después veremos cuál es l paso a seguir».

«Para que no se mal entienda porque me han retirado un montón de veces y no todavía creo que voy a jugar más y veré dónde será», agregó.

Saborío acabó contrato con los manudos y en este momento es agente libre, puesto que su ligamen originalmente era solo por un torneo.

Por lo que ahora deberá analizar sus posibilidades y ofertas de equipos interesados seguir con su exitosa carrera.