Salas le hizo un sentido llamado a la ciudadanía nacional

Redacción – El Ministro de Salud, Daniel Salas, dice que no impondrán fuertes restricciones sanitarias este fin de año, con el fin de que los ticos puedan cenar con sus familias durante la Navidad y celebración de Año Nuevo.

Salas le mandó un mensaje a la ciudadanía nacional y les hizo saber que ya no hay camas para tanta gente enferma por el virus, por lo que pide colaboración.

La situación del país es preocupante por causa del Covid-19, que ha provocado que la CCSS ya no de a basto en sus diferentes centros médicos del país.

La pandemia tiene a las autoridades prácticamente rodillas, pidiendo que la situación no empeore, pero para que eso suceda se ocupa la colaboración de los ticos.

El jerarca le pide a los ciudadanos celebrar de forma responsable durante la Navidad y Año Nuevo, con el fin de puedan celebrar con sus burbujas estos días de unión y alegría.

Ante ello, Salas dejó claro que no pondrán restricciones fuertes, ya que se corre el riesgo que muchas familias costarricenses no puedan tener una cena digna.

Daniel Salas habló en conferencia de prensa y le pide a los ticos hacer sus actividades festivas de manera responsable, con la intención de no empeorar la situación del país.

«El llamado es que tengamos momentos en estas festividades de fin de año y navidad de lo que celebran en estas épocas lo hagan de forma responsable. Si ocupan comprar algo que casi que verifique por teléfono en línea, que si pueden entregárselos.

Se han estado cerrando bares y restaurantes que no han cumplido con las medidas, pero acá el llamado es que tengamos cenas seguras. Si hacemos cierres muy importantes, las restricciones del pasado va ver un sector importante del estado que no va poder cenar.

Ya el estado perdió la capacidad de dar bonos, en este momento estar haciendo restricciones es gente en la calle, que no puede trabajar y cenar en estos días festivos, que está situación se está materializando en la CCSS, nuestro estandarte.

Ya la Caja no está dando a basto y como decimos normalmente, ya no hay cama para tanta gente y eso es lo que está pasando, ya no hay camas para tanta gente», dijo Daniel Salas en conferencia de prensa.

Las autoridades viven una situación angustiante, debido que ya no tienen los recursos para atender como se merecen a muchos pacientes que batalla contra el Covid-19.