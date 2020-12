Limón terminó cuarto del grupo b con 23 puntos

Redacción – El director técnico de Limón FC, Luis Fernando Fallas, asegura que le da mucho dolor pero hay mucho talento que se puede perder en la escuadra caribeña.

Fallas dice que el club verdiblanco ahora tiene más exposición, por lo que se ha podido dar a conocer mejor su trabajo con la institución, que dio la pelea en el torneo.

La llegada de un reconocido comunicador como Cristian Williams ha sido clave en Limón, ya que la información de la institución llega mejor a prensa nacional.

Aunque la comunicación es un factor esencial en el cuadro del Caribe. Fallas lamenta no tener más recursos en el equipo y confirma que siguen teniendo muchas limitantes.

El estratega ya tiene claro que líneas reforzará para el Clausura 2021, por lo que buscará que el presupuesto le alcance lo mejor posible y así poder ser protagonistas.

Como mínimo un 80% de la planilla actual continuará. Pese a ello, Fallas está muy preocupado por los jóvenes, debido que no tienen las armas para desarrollarse.

Luis Fernando ya se reunió con los juveniles y les dijo que él desearía tener más recursos para darle una mano para mejorar el aspecto físico para que rindan mejor.

Sin muchos rodeos, Fallas habló en conferencia de prensa y dejó claro que Limón podría perder muchos de sus jóvenes talentos, debido a la falta de recursos.

«Tal vez no se le venía dando la exposición, veníamos trabajando de a callado y por lo menos, no estábamos sacando la información de lo que se estaba haciendo. Uno sueña con muchas cosas, pero seguimos teniendo muchas limitantes.

Yo reuní a los jóvenes y les dije que yo desearía tener los recursos para ayudarles en todos los sentidos a ellos, respaldarles más el aspecto físico porque no es un tema de solo de que vamos ver la preparación física, si no que es un conjunto de cosas.

Cuando hablo de aspecto físico es mejorar la masa muscular, necesitas un buen gimnasio, buena nutrición y a veces no sabemos si los muchachos realmente comen bien y es complicado, difícil de verdad.

A mí me da mucha pena porque estoy muy metido con el proyecto, me da mucho dolor pero hay mucho talento que se puede perder. ¿Por qué se puede perder? Porque no tenemos los recursos para sacar estos jugadores adelante», afirma Fallas.

Jóvenes como Kishurn Gouldbourne de 16 años, Roan Wilson de 18 años, Jorkaell Azofeifa de 19 años y Derrickson Quirós de 19 años, son parte de las perlas limonenses.