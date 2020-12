Redacción– La Teletón 2020 se llevará a cabo este 4 y 5 de diciembre y para este año se tendrá un evento histórico, ya que el programa se adaptará a la situación actual que vive el país por la pandemia y contará con una serie de innovaciones tanto en el formato, como en los métodos de recaudación.

La actividad no tendrá presencia de público, por lo que el evento se realizará a puerta cerrada durante las 27 horas de maratónica.

Este año amprensa.com se une a la campaña de donación y es de manera segura y fácil aquí: http://amprensa.ayudateleton.com

«Ante todo el compromiso social de los medios de comunicación con las obras de bien, en este caso a Teletón que en medio de una pandemia y una crisis económica que enfrenta el país no se puede dejar de lado porque durante muchos años ha realizado grandes obras y por ese motivo el medio ha tomado la decisión de unirse a la iniciativa y apoyar por distintas plataformas digitales para llevar el mensaje a más personas», dijo el director de AM Prensa, Adrián Meza Granados.

Es importante mencionar que las personas podrán seguidor todos los detalles de la transmisión de la Teletón 2020 por medio del medio amprensa.com

Uno de los platos fuertes del evento es la participación del cantante colombiano Fonseca, también estará Maribel Guardia, Julián Figueroa y Martín Valverde.

El cantante y compositor argentino Nahuel Pennisi, será otro de los artistas que cautivará con su música y su mensaje de vida.

También estará el grupo PaluSanto, Manuel Obregón, La Kuarta, la banda «Un rojo reggae band», Reyli Barba, el artista colombiano Santiago Cruz, Alex Campos, Rigoberto Alfaro conocido por su personaje “Gallina”, César Franco, los payasos conformado por Pirulón, Pirulillo y Pirulo, Banda Chiqui Chiqui, Charlene Stewart, Jorge Enrique Rodríguez, Plancharanga Masterkey Calle Sol Cori Elle.

Otros artistas que se suman son Vanessa González, Marifé, José Jakamo, Tapón y Gonín, así como los infaltables del grupo La Solución, Made, José Mata, Gaviota, Sonsinpar, Kenia Feat Alejandro Luna, Josué Sandoval y el grupo D´ Classics, que promete brindar toda una experiencia retro.

Entre otros de los nacionales invitados, también destacan: Elena Umaña, Stefany Herrera, Three of Us, Shonen Sound, Imperio Animé, Sebas Guillem, Mario Tanzi, Duo Guapil y Isaac Ehresman.

Las personas ya pueden empezar a donar a través de BAC Credomatic y www.ayudateleton.com

También puede donar por medio de las alcancías identificadas que estarán en distintos puntos del país así como por el sitio www.ayudateleton.com y a través de mensajería de texto o número fijo.

Mensajería de texto

2030 para donar ₡5.000

2034 para donar ₡10.000

Número fijo

900-400-1000 para donar ₡1.000

900-400-2000 para donar ₡2.000

900-400-3000 para donar ₡3.000

900-400-5000 para donar ₡5.000

900-400-9000 para donar ₡9.000