Cerca de 30 mil paquetes se procesan por noche actualmente

Redacción- Usuarios denuncian ineficiencia y largas filas cuando acuden al servicio de Correos de Costa Rica en sus distintas sedes.

Así lo hicieron saber varios usuarios a AM Prensa y por ello, nos dimos a la tarea de consultarle al resto de nuestros seguidores, sobre la calidad del servicio que han tenido con la entidad.

Mientras unos indicaron que no han tenido problemas con el servicio hasta ahora, otros expresaron su malestar por los inconvenientes que han presentado durante el proceso.

Pedidos que nunca llegaron a sus manos, hasta atrasos de meses sin saber dónde se encuentran sus paquetes, entre otros problemas, fueron la tónica entre los comentarios de los seguidores de este medio.

«Tengo un paquete aparentemente extraviado. No es posible que tenga 16 días esperando, lo peor de todo la ruta era de la sucursal de Curridabat a san José centro. Es increíble el pésimo servicio que tienen y más en esta temporada «alta», es imposible que atiendan una llamada».

«En la Central telefónica nadie atiende…. en la Sucursal poco personal y largas filas… hace 6 meses me enviaron un paquete de México vía EMS, el ultimo rastreo fue que salió con destino al país CR… de ahí no se nada del paquete, hice el debido reclamo hace un mes y no he tenido respuesta alguna».

«Malísimo, un paquete nacional q se envió desde el 7 de agosto no aparece por ningún lado, se han presentado 2 reclamos formales, y nada que nos resuelven xq nunca pasaron el reporte o lo omitieron, según ellos ya hay un tercer reporte de reclamo presentado por lo expuesto en redes sociales ahora en diciembre pero puede pasar como los otros dos, simplemente no hacen nada, ni el paquete ni la plata. El teléfono no lo contestan, borran los comentarios de los posteos en Facebook, una inoperancia total».

Desde Correos de Costa Rica, se indicó a este medio que por motivo de la pandemia, han habido algunos inconvenientes para completar algunos servicios.

«Hemos enfrentado grandes dificultades en algunos servicios, específicamente por las restricciones y las limitantes del comercio internacional», indicó el gerente comercial de la entidad, Oscar Calderón Cortés, a AM Prensa.

Cerca de 30 mil paquetes por noche se procesan en Correos de Costa Rica, según dijo Calderón, lo que representa una cantidad importante en medio de la pandemia.

«Durante los meses de pandemia los envíos a nivel nacional tuvieron un crecimiento muy importante, principalmente el servicio Pymexpress que es el que ofrecemos a pequeñas y medianas empresas nacionales», indicó Correos.

La entidad señaló que hace esfuerzos para dar abasto con los volúmenes de paquetería que les está llegando tanto a nivel local como internacional tras la apertura de fronteras.