Redacción – ¡Uyuyuy bajura! Luis Díaz lleva el sabor nicoyano tras alcanzar la gloria en la MLS, luego de ganar la final con el Columbus Crew con marcador de 3-0.

El originario de Barrio Guadalupe de Nicoya cumplió con un gran papel y dio una brillante asistencia en la victoria que le dio un nuevo título a los de amarillo y negro.

Díaz de 22 años contó con gran regularidad a lo largo de temporada y demostró tener el talento necesario para poder destacar en el fútbol internacional.

Pero este primer título conseguido en el exterior se empezó a forjar en las calles de Nicoya en sus años de infancia, donde siempre se caracterizo por su amor al fútbol.

#TO96THER WE RISE! SOMOS CAMPEONES COLUMBUS!! 🏆 #HELLISHERE 🖤💛

¡GRACIAS FAMILIA! GRACIAS A TODOS! This is the beginning 🇨🇷🖤💛@ColumbusCrewSC @MLSes#LD12 #GODISGOOD

🌐 Graphics: @elevenSportsCR pic.twitter.com/tusTRCYgDI

— Luis Diaz (@luis_diaz2206) December 13, 2020