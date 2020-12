Gerente reconoce que La Liga tiene la ventaja de contar con el CAR

Redacción- El gerente deportivo del Saprissa Víctor Cordero considera que Saprissa es el mejor equipo donde los futbolistas pueden estar en Costa Rica.

Las recientes salidas de jóvenes futbolistas que se encontraban en las ligas menores del Monstruo y ahora forman parte de La Liga no molestan al exjugador.

Quien defiende a capa y espada a la institución tibaseña, misma con la que realizó toda su carrera profesional.

Por lo que cataloga a los morados como la mayor vitrina para cualquier futbolista que milite en el balompié tico.

“Esperemos nosotros en el futuro que si esa es una de las razones por la que los chicos han tomado un paso hacia otro rumbo que no es el nuestro, espero que esas no sean las razones, sigo creyendo que el Saprissa, aunque no es perfecto, es el mejor lugar para estar en Costa Rica“, comentó el exdefensor.

Con respecto a la partida de varias jóvenes promesas el gerente mantiene la calma y hasta les desea lo mejor en su crecimiento futbolístico.

Además, reconoció que el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con el que cuentan los erizos es un elemento que les brinda una ventaja.

“En el Saprissa sabemos lo que tenemos y hay muy buenos jugadores. De los chicos no tengo nada que decir son chicos muy respetuosos, yo no los he oído decir nada en contra del Saprissa, son gustos y preferencias, y entre gustos y preferencias hay una máxima el que está en Saprissa, tiene que querer estar en Saprissa, si no quiere estar le deseamos lo mejor y que le vaya muy bien“.

“Eso sí debe preguntárselo a los jugadores, yo no se que les ofrecen. Ahora, no me quita lo cortés ni lo noble admitir que tienen un lindo centro de entrenamiento que eso le suma mucho“, añadió.

En Saprissa aseguran que ya tienen el terreno donde construirán el llamado Centro de Entrenamiento Saprissa (CES).

Pero los detalles e inicio de la construcción siguen a la espera, mientras que en el León siguen aprovechando al máximo sus instalaciones en Turrúcares de Alajuela.