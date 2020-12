Venegas vence contrato este mes de diciembre con el Monstruo

Redacción – El gerente deportivo del Saprissa, Víctor Cordero, asegura que la afición está desesperada que pasará con Johan Venegas y él es consciente de ello.

Los fanáticos tibaseños desean que el delantero de 32 años siga, por lo que piden a la directiva hacer todo lo posible, pero retenerlo está muy difícil.

Cordero llena de elogios al «Cachetón» a quién considera un profesional y que ha logrado destacar por su enorme calidad en el cuadro saprissista.

Aunque reconoce que anhela con que Venegas continúe, el directivo es consciente que los goleadores del Monstruo siempre se van al exterior.

Ariel Rodríguez, David Ramírez, Christian Bolaños y Manfred Ugalde, son algunos ejemplos de los goleadores morados que se han ido al fútbol internacional.

Víctor Cordero conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y se refirió sobre la situación de Johan Venegas en el conjunto morado.

«Yo lo he dicho a la prensa y lo tengo que repetir lo hago, Johan Venegas es un gran jugador, es un gran profesional y lo que le conozco, tampoco puedo decir que he convivido montones, pero lo que le conozco para mí es una gran persona.

Yo no voy hablar cosas de Johan no voy hablar de más y yo hablando de profesionalismo, lo que más me interesa es que el camerino este concentrado en las semifinales. Yo sé que la afición está desesperada para saber que pasará con Johan Venegas.

Tiempo al tiempo y si el mismo Johan Venegas dijo que no se hablara más, así será. Yo quiero que siga jugando bien y siendo esa figura relevante en todos los partidos. A nosotros nos gustaría que siga en Saprissa y eso no se puede negar.

Sería la gran ilusión de nosotros, además de trabajar en Saprissa me considero aficionado del buen fútbol y los buenos jugadores. Como antes lo he dicho, todos saben que los goleadores del Saprissa parten, dijo Cordero.

En el presente semestre, Venegas vive gran momento, ya que acumula 15 goles que se distribuyen en nueve tantos en el torneo tico y seis más en Concacaf.