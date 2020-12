Soto volvió a tirarle con todo al arbitraje

Redacción – El entrenador del Herediano, Jafet Soto, asegura que para La Liga hay otro reglamento conforme a los penales, ya que no les pitan en contra en los partidos.

Soto se mostró muy molesto por una falta de José Salvatierra a Suhander Zúñiga al minuto 41, en la cual no se dio como penal a favor del Herediano.

En las tomas de la televisora del encuentro se pudo observar que el liguista impacta con su pie el pecho del florense tras una disputa de un balón en el área eriza.

Esa acción fue reclamada con todo pro Jafet Soto y su cuerpo técnico, pese a ello el referí del partido decidió darle continuidad al partido y no pitar penal para el Team.

Para Soto Molina eso demuestra que al León no le pitan penales, algo que lo tiene muy molesto, ya que no entiende que se debe hacer para que eso no suceda en los juegos.

Fiel a su estilo, Jafet Soto tiró con todo en la conferencia de prensa y cree que esa situación de los penales no sancionados es algo que no se puede cambiar.

«Yo creo que para La Liga hay otro reglamento conforme a los penales, no les pitan penales eso es lo único que voy a decir, no sé que pasa que no pitan penales. Pero bueno, eso es una situación que no se puede arreglar, definitivo», afirmó Soto Molina.

El timonel aprovechó para dejar claro que decirle «conquistador» a Agustín Lleida no es xenofóbico, eso sí, deja claro que llevará el proceso que deba llevar.

Pese a caer 0-1 en e juego de ida, los florenses mantienen vivas las esperanzas y buscarán sacar la tarea ante La Liga en el Morera Soto y así poder forzar a una Gran Final.